Carrie Fisher et Mark Hamill de retour dans le prochain Star Wars

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Emery et Arsenal corrigent le PSG en amical

Des milliers d'évacués à cause d'un incendie en Californie

GP de Hongrie : Mercedes et Hamilton sourient sous la pluie, Gasly aussi

GP de Hongrie : Mercedes et Hamilton sourient sous la pluie, Gasly aussi

Amical : Arsenal et Unai Emery corrigent le PSG (5-1)

En savoir plus

Le film co-écrit par J.J. Abrams et Chris Terrio sortira en salles en décembre 2019.

Outre ces deux acteurs, des têtes connues seront de retour, comme Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran et Joonas Suotamo.

Abrams, le réalisateur de ce dernier opus de la nouvelle trilogie, déclare dans un communiqué : "Trouver une conclusion satisfaisante à la saga Skywalker était impossible sans elle. Il n'a jamais été question de recaster le personnage ou d'utiliser des effets-spéciaux. Avec l'accord et le soutien de sa fille, Billie, nous avons trouvé un moyen d'honorer la mémoire de Carrie et le rôle de Leia en utilisant des images tournées lors de l'Episode VII." "Nous aimions éperdument Carrie Fisher", écrit le réalisateur de l'épisode 7, qui sera aussi en charge de ce nouvel épisode.

Le tournage de Star Wars: Episode IX débutera la semaine prochaine, a indiqué Disney vendredi. Et deux acteurs qu'on n'attendait pas seront présents à l'affiche : Carrie Fisher, qui joue la princesse Léia, et Mark Hamill, alias Luke Skywalker.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres