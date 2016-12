Carrie Fisher dans un état critique après une crise cardiaque

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Mali: succès d’une opération menée entre les soldats de Barkhane et le Niger

Le Sri Lanka a (peut-être) battu le record du monde du plus grand sapin de Noël

Le monde du cinéma retient son souffle. Carrie Fisher, 60 ans, a été victime d'une sérieuse crise cardiaque lors d'un vol entre Londres et Los Angeles, au moment où l'avion entamait sa descente, vendredi soir. Elle a été immédiatement hospitalisée dans un état critique aux soins intensifs. "Je ne sais pas comment réagir mais Carrie Fisher a arrêté de respirer sur le vol qui nous ramenait chez nous. J'espère qu'elle va s'en sortir" a tweeté la comédienne Anna Akana qui se trouvait sur le même vol.

