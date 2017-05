Carla Bruni rompt le silence et parle de Sarkozy, Macron et Trump

Quatre ans après son dernier disque, Carla Bruni est en promotion d'un nouvel album de reprises en anglais. A cette occasion, elle s'est confiée au magazine américain Billboard.

L'Elysée ne lui manque "pas du tout"

Dans son nouvel album, prévu pour octobre prochain, l'ex-Première dame de France reprend la chanson Miss You des Rolling Stones. Une petite pensée pour Nicolas Sarkozy ? "Miss You est une chanson que tout le monde peut ressentir de temps en temps avec ses enfants, ses amis, son amoureux, ses chiens. Mon homme est à Singapour en ce moment et il me manque. C’est un sentiment universel", explique la chanteuse qui évoque souvent indirectement son mari dans ses chansons. Ainsi, c'est tout naturellement que la journaliste lui a posé la question si le titre Stand by Your Man de Tammy Winnette était un hommage à son époux.

"C’est un hommage à n’importe quel mari de la planète. C’est la chanson du mari par excellence. C’est réellement macho dans une voie tendre", a déclaré Madame Sarkozy.

La maman de Giulia et Aurélien (5 et 15 ans) évoque également ses quelques années passées à l'Élysée, qui ne lui manquent "pas du tout". "C'était un honneur pour moi de me retrouver dans cette situation, et j'ai de bons souvenirs, mais ça ne me manque pas, ni pour moi ni pour ma famille. Cela ne vous permet pas une vie calme et sereine." Depuis cette période, son rythme de vie a bien changé: "Quand je ne suis pas en tournée, en enregistrement ou en promotion d'un disque, je reste avec les enfants."

Carla Bruni évoque Donald Trump et Brigitte Macron

Carla Bruni a également été interrogé sur le président des Etats-Unis, Donald Trump. Ce dernier "avait faussement prétendu qu’il était sorti" avec elle, "y a plusieurs années de cela". "Depuis que mon mari est devenu président de la République française, je me suis abstenue de faire des commentaires politiques. Je suis très diplomate", a déclaré l'artiste, avant de souhaiter "bonne chance à l’Amérique" et "à son président". "Et je souhaite aussi bonne chance au nouveau président français. Parce que c’est un travail difficile", a-t-elle ajouté.

En outre, elle a été questionnée sur Emmanuel et Brigitte Macron. "Je ne les ai pas rencontrés, mais ils me semblent être des gens charmants", a indiqué la chanteuse. La journaliste lui a alors demandé si elle avait un conseil à donner à Brigitte Macron, la nouvelle Première dame. "Il est difficile de donner des conseils sans avoir l’air prétentieux. Elle semble intelligente. Je suis sûre qu’elle se débrouillera", a répondu Carla Bruni.

