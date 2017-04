Capucine Anav toucherait un joli pactole à chaque photo sponsorisée sur Instagram

Nombreuses sont les stars à profiter de leur portefeuille d'abonnés sur les réseaux sociaux pour arrondir leur portefeuille à eux. Car quand on est suivi par plusieurs millions, voire dizaines de millions de personnes, la moindre photo avec un produit bien placé peut avoir un impact considérable. C'est ainsi que Beyoncé, 98 millions d'abonnés, touche un million d’eu­ros pour chacun de ses posts spon­so­ri­sés sur Insta­gram.

En France aussi, des stars bénéficient de ce système, notamment Nabilla et Caro­line Rece­veur. Jeudi sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a aussi révélé que sa chroniqueuse Capu­cine Anav gagne­ 2000 euros à chaque publication. Un montant confirmé par la principale intéressée, qui a indiqué qu'elle n'arrêterait pas de travailler pour autant, car "c'est en plus" de son salaire. De l'argent de poche, donc. Mais un joli pactole quand on sait que le salaire médian en France est à 1820 euros par mois.