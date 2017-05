Cannes 2017 : la Palme d’or au film suédois "The Square"

Cannes, c'est fini ! Du moins pour une année. Le Festival a fermé ses portes, laissant derrière lui son fameux palmarès, parfois polémique. Ce fut notamment le cas cette année, avec une Palme d'or attribuée par le jury du président Almodovar au film suédois "The Square", réalisé par Ruben Östlund. "C’est un film formidable et une équipe formidable. J’espère que nous pourrons travailler encore ensemble" s'est enthousiasmé le réalisateur. Pourtant, le film est considéré comme décevant, voire raté, par de nombreux critiques. L'autre favori était le français Robin Campillo pour son film "120 battements par minute" qui repart finalement avec le Grand Prix. Le prix de la mise en scène revient à Sofia Coppola pour "Les Proies" avec Nicole Kidman, qui en profite pour remporter le prix du 70e anniversaire du Festival.

Côté interprétation, Diane Kruger est récompensée pour son rôle dans "Aus dem Nichts" de Fatih Akin, tandis que l'américain Joaquin Phoenix remporte le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans "You Were Never Really Here", de Lynne Ramsay.

Le reste du palmarès

Prix du Scénario : Yórgos Lánthimos pour "Mise à mort du cerf sacré" et Lynne Ramsay pour "You Were Never Really Here"

Prix du Jury : "Loveless" d'Andreï Zviaguintsev

Caméra d'or : "Jeune Femme" de Léonor Séraille

Meilleur court métrage : "A Gentle Night de Qiu Yang"