Cannes 2017 : Netflix vient bousculer le règlement du festival

Une semaine avant le coup d'envoi du 70ème festival de Cannes, la plateforme de streaming Netflix a chamboulé le règlement, obligeant les organisateurs à modifier son règlement.

La direction du Festival a indiqué mercredi ne pas être parvenue à "trouver aucun accord" avec la plateforme américaine du streaming à propos de la sortie en salles de ses deux films en compétition pour la Palme d'or.

"The Meyerowitz Stories" de Noah Baumbach, avec Adam Sandler et Dustin Hoffman, et "Okja" de Bong Joon-Ho, avec Tilda Swinton et Jake Gyllenhaal, seront donc seulement disponibles sur Netflix, et non en salles.

En conséquence, les organisateurs ont annoncé une modification de son règlement pour 2018, imposant à l'avenir une sortie dans les salles françaises pour "tout film qui souhaitera concourir en compétition".

"On veut que tous nos amis soient là et venus de partout: des Palmes d'or, des présidents de jurys, mais pas seulement: les artistes vivants qui ont fait le festival de Cannes", a par ailleurs déclaré le délégué général du festival Thierry Frémaux, qui promet une "belle montée de marches".