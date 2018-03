Canal+ va rétablir le signal des chaînes du groupe TF1 à ses abonnés

Fini l'écran noir pour les abonnés de CanalSat et MyCanal qui souhaitaient regarder les chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI). Dans un communiqué publié ce samedi après-midi, le groupe Canal+ fait part de sa décision de "rétablir la diffusion du signal linéaire de TF1 le 9 mars sur l'ensemble de ses réseaux et pour l'ensemble de ses abonnés" et de "reprendre progressivement la distribution des chaînes gratuites du groupe TF1". Canal+ part du constat que "la diffusion des chaînes gratuites resterait gratuite et que seuls les services complémentaires (replay, start over...) pouvaient être payants"

"Concernant les services et fonctionnalités associés à ces chaînes, le groupe Canal+ est disposé à négocier avec le groupe TF1 la rémunération de ces services sur une base raisonnable et non discriminatoires par rapporta aux accords signés avec les autre distributeurs", indique le communiqué.