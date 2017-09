Canal+ passe sous les 5 millions d'abonnés directs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Dolly party, centre commercial, découverte macabre: voici votre brief info de ce samedi après-midi

En savoir plus

Les résultats financiers montrent aussi une baisse des recettes publicitaires des chaînes gratuites du groupe Canal+, C8, CStar et CNews. C8, en particulier, a été plombée par la fuite des annonceurs suites à la polémique sur le sketch de Cyril Hanouna considéré comme homophobe.

Les abonnés indirects (issus d'accords commerciaux entre Canal +, Orange et Free) sont 3 millions et sont à ajouter au nombre d'abonnés directs, mais ils ne rapportent quasiment pas un sou à Canal+, souligne PureMédias.

Les résultats financiers du 1er semestre 2017, publiés jeudi par Vivendi, montre une grosse chute du nombre d'abonnés directs à Canal +. A fin juin, ils étaient moins de 5 millions, avec 156.000 désabonnements au second trimestre. Pour rappel, en juin 2016, Canal+ comptait encore 5,45 millions d'abonnés. En 2015, lors de la prise de pouvoir de Vincent Bolloré, la chaîne dépassait les 6 millions d'abonnés directs.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres