Canal+ annonce la fin définitive du "Grand Journal"

La rumeur courrait depuis des mois, elle s'était largement précisée la semaine dernière. Mais c'est désormais officiel. Le Grand Journal de Canal+ va s'arrêter, après treize années d’antenne et des audiences en chute libre depuis plusieurs années. Victor Robert présentera la dernière le 3 mars prochain.

" Les programmes en clair débuteront désormais à 19H30 avec les émissions identitaires de la chaîne : Le Journal du Cinéma, Le Gros Journal, Le Petit Journal, Catherine et Liliane et Les Guignols" a annoncé la chaîne cryptée.

Poursuivant sa volonté de renforcer son offre abonnés, Canal + proposera désormais une case supplémentaire de cinéma de 17h40 à 19h30".

En janvier, le Grand Journal, qui avait débuté à l’antenne en 2004, ne réunissait plus que 124.000 personnes en moyenne, soit 0,6% d'audience. A l'époque de Michel Denisot, l'émission pouvait passionner jusqu'à deux millions de spectateurs ( 2,3 millions de téléspectateurs en 2011) et était devenue incontournables pour les stars du divertissement comme celles de la politique. Elle était d'ailleurs à ce moment l'émission quotidienne la plus chère de la télévision française, avec environ 120.000 euros.