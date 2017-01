Une Canadienne a pu vivre 6 mois sans poumons

C'est un petit miracle médical qui laisse présager de bons espoirs pour les malades. Atteinte d'une mucoviscidose, Melissa Benoit, une Canadienne âgée de 33 ans, a survécu six jours sans poumons. L'histoire remonte à avril dernier, lorsqu'elle est admise à l'hôpital général de Toronto pour une simple grippe. L'infection est en fait bien plus sérieuse et les antibiotiques n'y feront rien : les médecins doivent procéder à l'ablation de ses deux poumons. "Elle était entraînée dans une spirale dans laquelle ses poumons n'auraient pas pu se remettre.

Son seul espoir, c'était la transplantation" explique son médecin au Guardian.

C'est donc une machine qui a pris le relais, en attendant la transplantation. "Techniquement, elle a vécu grâce à un poumon, un cœur et un rein artificiels pendant six jours" explique le praticien. Un record ! "Il m’a fallu un moment pour réaliser ce qui était arrivé. J’ai flirté avec la mort pour finalement revenir à la maison", raconte Melissa Benoit. Je suis tellement reconnaissante, si heureuse d’être chez moi." Depuis la transplantation, elle va beaucoup mieux.