Canada : U2 débute sa tournée mondiale par une chanson inédite

Pour marquer les esprits dès le début de sa nouvelle tournée mondiale, le groupe U2 a surpris les puristes en interprétant un morceau inédit, "The Little Things That Give You Away", lors du tout premier concert, donné vendredi 12 mai à Vancouver (Canada).

Le célèbre groupe irlandais a rejoué ce titre deux jours plus tard à Seattle (Etats-Unis). Ce nouveau morceau fera partie de Songs of Experience, le prochain album de U2, dont la sortie est prévue avant la rentrée.

Cette nouvelle tournée mondiale vient célébrer le 30e anniversaire de The Joshua Tree, le mythique album de la formation sorti en 1987, l’ensemble des titres du disque ont été joués sur scène pour la première fois.