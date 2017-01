Canada : des colonnes lumineuses ont été observées dans le ciel

Timmy Joe Elzinga, résident de la ville canadienne de North Bay, dans la province de l'Ontario, a capturé en vidéo et en photo des colonnes multicolores dans le ciel nocturne. Ces photos ne sont point retouchées ou truquées, il s'agit d'un phénomène optique naturel, nommé photométéore. Lorsqu'il fait très froid, en présence de cristaux de glace en suspension dans l'air, le ciel nocturne peut se couvrir de colonnes lumineuses. Lors de la prise des photos, la température était proche de - 18°C.

