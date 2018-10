Camille Pascal reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Patrimoine : 21 millions d'euros en plus débloqués

Robert De Niro et Joe Biden visés à leur tour par des colis suspects

En savoir plus

Le roman de Camille Pascal a été courroné au 3e tour de scrutin, avec 13 voix contre 7 pour "Les cigones sont immortelles" d'Alain Mabanckou et 2 voix pour "L'hiver du mécontentement" de Thomas B. Reverdy.

Camille Pascal a également été l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée et il a aussi occupé la fonction de secrétaire général du groupe France Télévisions par le passé.

Ce conseiller d'Etat et historien de formation signe avec cet ouvrage son tout premier roman. Il est l'auteur de plusieurs essais dont Scènes de la vie quotidienne à l'Elysée.

Camille Pascal a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française ce jeudi 25 octobre pour son roman "L'Eté des quatre rois" (édité chez Plon). Dans cet ouvrage, il retrace une période délicate pour la monarchie lors de l'été 1830 avec la succession de quatre souverains sur le trône de France (Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres