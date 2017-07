Un café retiré de la circulation car il contient du Viagra

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pêches et abricots: grogne française face à la concurrence espagnole

En savoir plus

Au Texas, la société Bestherbs Coffee LLC a retiré l'un de ses produits des rayons, car il contenait un ingrédient similaire à la substance active du Viagra, le médicament contre le dysfonctionnement érectile. Ce café, appellé "New of Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee" a été testé par un laboratoire, qui y a découvert du dithio desmethyl carbodenafil, aux propriétés similaires à celle du Viagra.

On savait le café efficace pour lutter contre un coup de mou, mais pas à ce point...

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres