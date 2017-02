Café et théâtre : Barack Obama fait une apparition très remarquée à New York

Plus d'un mois après son départ de la Maison blanche, Barack Obama est très discret. Après avoir donné les clefs du pouvoir à son successeur Donald Trump, il a pris des vacances bien méritées sur l'île Necker (propriété du milliardaire Richard Branson), dans les îles Vierges britanniques.

Après les Caraïbes, il a fait un passage par New York, vendredi.

Le 44e président des Etats-Unis a fait une apparition remarquée sur la Cinquième avenue, où il est aller chercher un café au Starbucks. A la sortie, des dizaines de personnes qui passaient par là l'ont accueilli et ont été gratifiés de grands saluts et sourires décontractés. Mais pas de bain de foule : l'ancien président était sous bonne escorte des services de sécurité.

Dans la soirée, Barack Obama s'est rendu à Broadway, afin d'assister avec sa fille aînée Malia à une représentation de la pièce "The Price. Le père et la fille ont, après la représentation, fait un coucou à la troupe en coulisses (dans laquelle on retrouve Mark Ruffalo, Danny DeVito, Jessica Hecht et Tony Shalhoub), avant de tenter de sortir discrètement par la porte de derrière du théâtre.

Barack Obama and daughter Malia meet with Mark Ruffalo and Danny DeVito on Broadway https://t.co/XC4cE0gm3n pic.twitter.com/oJxThRHCbc — Hollywood Reporter (@THR) 25 février 2017