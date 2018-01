Un cadre de rêve, un prix exorbitant, des invités de marque… qu'attendez-vous pour aller dîner chez Donald Trump ?

Un après son arrivée, Donald Trump compte célébrer cette première année passée dans le bâtiment le plus important des Etats-Unis, la Maison Blanche. Mais le dîner n'aura pas lieu à Washington, mais en Floride, dans le Mar-a-Lago, son luxueux club privé. Ce repas permettra à Donald Trump de lever des fonds. Le but est de rembourser la campagne présidentielle victorieuse du Président, mais aussi de financer le Parti Républicain.

Au programme, deux places pour le dîner et une photo avec l'homme le plus puissant du monde. Pour 250.000 dollars, vous pourrez même assister à une table ronde avec le Président. Impossible de résister, isn't it ?