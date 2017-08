C8 : Hanouna plombe les finances de la chaîne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

FC Barcelone: le PSG paiera la clause pour Neymar et compte le présenter en "fin de semaine", assure l'agent du joueur

RD Congo/violences au Kasaï: du diamant aux élections, un an de crise

Stan Wawrinka forfait à Montréal et à Cincinnati

Football : Neymar fait ses adieux au Barça et se rapproche du PSG

En savoir plus

"Au final, l'ex-Direct 8 est bien parvenue à se hisser au premier rang des chaînes TNT, mais au prix d'importantes pertes: 420 millions d'euros cumulés depuis sa création, soit les pertes les plus importantes de toutes les chaînes TNT" souligne BFMTV. De son côté, C8 reste muette…

Cyril Hanouna est-il finalement une véritable aubaine pour C8 ? Si l'animateur a réussi à faire bondir les audiences de la chaine grâce à son émission Touche pas à mon poste, le contrat prestigieux négocié directement avec Vincent Bolloré (50 millions d'euros par an) plombe la chaîne qui ne parvient pas à sortir du déficit. Selon BFMTV, le chiffre d'affaire de C8 a augmenté de 11% en 2016 pour atteindre 151 millions d'euros mais les pertes ont grimpé encore plus vite, causant un trou de 50 millions d'euros.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres