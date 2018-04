C'est confirmé, la planète Uranus sent l'œuf pourri

Le 23 avril dernier dans la revue Nature Astronomy, des chercheurs ont annoncé que la planète Uranus sent le sulfure d'hydrogène. Ce gaz, que l'on retrouve dans les émanations des volcans, donne donc une odeur caractéristique et nauséabonde à la planète de glace géante. Plus précisément, Uranus, qui se trouve à environ trois milliards de kilomètres de la Terre, sentirait l'œuf pourri. Cette odeur a été confirmée grâce au télescope de huit mètres, Gemini North d'Hawaï. Les scientifiques ont pu en effet observer la présence d'importantes quantités de sulfure d’hydrogène dans le ciel d'Uranus.

"Si un humain malchanceux se retrouvait à traverser les nuages d'Uranus, il serait accueilli dans des conditions déplaisantes et une odeur très forte", a expliqué dans un communiqué Patrick Irwin, de l'université d'Oxford (Royaume-Uni), qui a dirigé cette étude. Il a également évoqué d'autres problèmes : "L'exposition à une atmosphère à une température de moins 200 degrés celsius, composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane aurait raison de lui avant l'odeur".