Bye-bye Malibu, bonjour Marseille : Pamela Anderson débarque en Provence

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Casamance: le « planificateur » et des auteurs de la tuerie arrêtés selon les enquêteurs

La BCE maintient ses taux et son soutien direct à l'économie

En savoir plus

Et ce ne s'arrête pas là. Toujours selon TMZ, le couple (séparé de 18 années) réfléchit à un mariage ! Eux qui se sont rencontrés en mai dernier, lors du Grand prix de Monaco, semblent donc inséparables.

Après "les Marseillais à Malibu", voici les Américains à Marseille. Ou plutôt l'Américaine. Et pas n'importe laquelle puisque c'est la sulfureuse Pamela Anderson qui débarque à Marseille. Selon TMZ, l'ex de Malibu va poser ses valises en Provence pour y retrouver son compagnon, le footballeur français Adil Rami, défenseur de l'Olympique de Marseille. Elle s'installe donc dans la région, accompagnée de son Golden Retriever, le bien nommé "Zuzu."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres