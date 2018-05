Bruce Toussaint quitte France info et France 5 pour BFM TV

Les habitués de la matinale de France Info vont être attristés par le départ de Bruce Toussaint. Le journaliste va en effet quitter la station de radio et la chaine d'info en continu du service public pour rejoindre la concurrence. Bruce Toussaint va également abandonner le fauteuil de l'émission "C'est dans l'air" sur France 5. Caroline Roux, Laurent Bazin et Axel de Tarlé devraient encore plus se partager la présentation de cette grande émission de débats, suite au départ de Bruce Toussaint.

Cette information a été dévoilée en exclusivité par la rédaction du Figaro. Aucune date n'a été encore officialisée mais ce changement devrait être acté dans quelques mois, à la fin de la saison, dans le cadre des nouvelles grilles de rentrée.

Bruce Toussaint quitte donc la matinale de France Info, aux côtés de Jean-Michel Apathie, et la présentation de l'émission "C'est dans l'air" sur France 5.

Il va entamer en réalité une nouvelle aventure avec la chaîne BFM TV. Bruce Toussaint va animer la tranche 22h-minuit, du lundi au jeudi. L'ancien journaliste de Canal + et Europe 1 remplace Jean-Baptiste Boursier, qui quitte BFM TV.