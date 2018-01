Brigitte Bardot veut être enterrée dans le Var pour éviter "les connards"

Les personnes qui se sentiront visées sont prévenues. Dans une interview accordée au journal Le Monde, Brigitte Bardot a indiqué son souhait d’être enterrée dans sa propriété varoise, La Madrague, à Saint-Tropez. Une demande assez particulière de la star qui a été acceptée par les autorités.

Dans cet entretien l’ancienne actrice explique sa décision… avec des mots particulièrement crus, réclamant notamment qu’on foute la paix à ses ancêtres.

"J’ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités". Avant de poursuivre: "Je préfère reposer là que dans le cimetière de Saint-Tropez, où une foule de connards risquerait d’abîmer la tombe de mes parents et de mes grands-parents. Je veux qu’on leur foute la paix !".

Véritable mythe du cinéma français, l’ancienne actrice précise également que sa maison "deviendra un musée", que les curieux pourront visiter, moyennant 2 ou 3 euros "qui alimenteront les caisses" de sa fondation dédiée à la défense des animaux. Brigitte Bardot a également évoqué les hommes politiques ("qui ont un portefeuille et un fichier d’électeurs à la place du cœur") et a confié sa déception, notamment vis-à-vis de Nicolas Hulot ("en qui j’avais mis tant d’espoirs et dont la première décision de ministre a été d’autoriser l’abattage de 40 loups" a-t-elle regretté).