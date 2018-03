Brésil : l’ex-vedette du football Ronaldinho Gaucho se lance en politique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une femme et ses deux enfants retrouvés morts à leur domicile près de Metz

Entre Nestlé et L’Oréal, le pacte d’actionnaires a vécu

10h22 Syrie: pour les déplacés d'Afrine, le nouvel an kurde s'annonce lugubre AFP

Grève à la SNCF et "désorganisation": Pepy demande des explications à la CGT

Ronaldinho Gaucho a été champion du monde en 2002, Ballon d’or en 2005 ou encore vainqueur de la Ligue des champions en 2006. Sa retraite sportive a été annoncée en janvier. Aujourd’hui, il semblerait que cette étape de sa vie soit derrière lui. A 37 ans, l’ex-star du football brésilien a rejoint les rangs du Parti républicain brésilien (de droite). Il pourrait même « être candidat aux prochaines élections générales prévues en octobre », croit savoir franceinfo ce mercredi 21 mars. « Je suis heureux de pouvoir participer à un projet qui recherche le meilleur pour notre pays et qui est porteur de modernité, bonheur et santé pour toute la population », a écrit Ronaldinho dans un communiqué diffusé par son parti.

