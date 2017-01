Braquage de Kim Kardashian : 16 personnes ont été arrêtées

Trois mois après le vol des bijoux de la star américaine dans un hôtel à Paris, la police a arrêté 16 suspects, selon les informations d'Europe 1. Les arrestations ont eu lieu simultanément dès 6 heures en plusieurs endroits de la région parisienne. Elles ont été effectuées par les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la PJ parisienne, chargés de l’enquête conduite par deux juges d’instruction. L’instruction étant ouverte pour "vol avec arme en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs".

La garde à vue des suspects peut durer jusqu’à 96 heures, indique Europe 1.

Des malfaiteurs âgés ?

Plusieurs ADN, qui avaient été retrouvés dans l'appartement de l'hôtel et notamment sur un serflex (un collier de serrage, NDLR) ayant servi à entraver la jeune femme, ont été retrouvés par la police. Cet ADN a permis à la BRB de retrouver la piste des receleurs.Selon LCI, les braqueurs n'en sont pas à leur coup d'essai, et étaient connus des services de la BRB. Plusieurs d'entre eux seraient âgés d'une cinquantaine d'années, et l'un d'entre eux aurait même 72 ans.

La star de 35 ans a été braquée dans un hôtel particulier du 8e arrondissement à Paris dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 octobre. Le vol est estimé à 9 millions d'euros. Choquée, la star est restée discrète, notamment sur les réseaux sociaux. Récemment, elle est sortie du silence. Dans le teaser de la prochaine saison de son émission de télé-réalité diffusé début janvier, Kim Kardashian se confie, en sanglots en confiant : "Ils allaient me tirer dans le dos, il n'y avait aucun moyen de sortir".