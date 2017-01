Braquage de Kim Kardashian : 15 personnes ont été arrêtées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La star de 35 ans a été braquée dans un hôtel particulier du 8e arrondissement à Paris dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 octobre. Le vol est estimé à 9 millions d'euros. Choquée, la star est restée discrète, notamment sur les réseaux sociaux. Récemment, elle est sortie du silence. Dans le teaser de la prochaine saison de son émission de télé-réalité diffusé début janvier, Kim Kardashian se confie, en sanglots en confiant : "Ils allaient me tirer dans le dos, il n'y avait aucun moyen de sortir".

Trois mois après le vol des bijoux de la star américaine dans un hôtel à Paris, la police a arrêté 15 suspects, selon les informations d'Europe 1. Les arrestations ont eu lieu simultanément dès 6 heures en plusieurs endroits de la région parisienne. Elles ont été effectuées par les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la PJ parisienne, chargés de l’enquête conduite par deux juges d’instruction. L’instruction étant ouverte pour "vol avec arme en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs".

