Brad Pitt et Leonardo DiCaprio partageront l'affiche du prochain film de Quentin Tarantino

Brad Pitt + Leonardo DiCaprio + Quentin Tarantino…qui dit mieux ? Le réalisateur américain a confirmé que son prochain film (son neuvième) devrait s'intituler Once Upon a Time in Hollywood et qu'il proposera donc un casting XXL. Le long métrage aura pour cadre la Californie en 1969, et abordera l'affaire du meurtre de l'actrice Sharon Tate - alors épouse de Roman Polanski - par la "famille Manson", la secte de Charlie Manson. Leonardo DiCaprio devrait incarner une ancienne star d'une série télévisée, et Brad Pitt sa doublure cascade de longue date. Margot Robbie ou encore Jennifer Lawrence sont pressenties pour endosser le rôle de Sharon Tate. Un jeune acteur polonais serait par ailleurs recherché pour incarner Roman Polanski.

Dns un communiqué, Quentin Tarantino a déclaré : "J’ai travaillé sur ce scénario pendant cinq ans, et j’ai vécu dans le comté de Los Angeles la majeure partie de ma vie, y compris en 1969, quand j’avais 7 ans. Je suis très excité à l’idée de raconter cette histoire dans un LA et un Hollywood qui n’existent plus. Je ne pourrais être plus heureux que de l’équipe dynamique formée par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans les rôles de Rick et Cliff

Once Upon a Time in Hollywood devrait sortir en août 2019 aux Etats-Unis, mais la date de sortie en France n'a pas encore précisée.