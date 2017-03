Brad Pitt et Angelina Jolie seraient réconciliés

D'après les indiscrétions de plusieurs médias américains, la période d'hostilité entre Angelina Jolie et Brad Pitt serait maintenant terminée.

"Il est bien plus heureux, il est vraiment soulagé que les choses ne soient plus sur la place publique (…) C’était un moment très douloureux mais ils ont été capables de le résoudre", a confié une source proche de Brad Pitt au site People.com.

Après l'annonce de leur divorce, Brad Pitt et Angelina Jolie ont vécu plusieurs mois d'une déchirante bataille judiciaire à propos de la garde de leurs six enfants Shiloh, Maddox, Zahara, Pax, Vivienne et Knox.