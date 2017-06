Brad Pitt et Angelina Jolie ont décidé de mettre un frein à leur carrière

Après un divorce très médiatisé et rythmé par des accusations, des manipulations, des coups bras ou encore un combat pour la garde des enfants, Brad Pitt et Angelina Jolie auraient fini par trouver un certain équilibre. Brad a commencé une thérapie et a arrêté de boire, Angie l'a laissé revoir ses enfants et aurait trouvé un nouveau compagnon. Selon le site américain Hollywood Life, ils ont même décidé de mettre un frein à leur carrière pour profiter de leurs enfants et ne rien rater de leur éducation.

"Ils sont parents d’abord, stars à Hollywood ensuite"

"Brad et Angelina ont pris la décision de stopper les tournages et de ne pas s’éloigner trop loin de la maison pendant de longues périodes", annonce un proche du couple. "Les enfants sont tout pour Brad et Angelina. Ils sont parents d’abord, stars à Hollywood ensuite", explique cette même source. "Ils s’engagent à leur donner la meilleure éducation possible et une enfance aussi normale que possible compte tenu des circonstances". En effet, les petits ont beaucoup souffert de la séparation de leurs parents et de leur absence lors des tournages. Cette pause durerait plusieurs semaines puisque Brad Pitt devrait jouer dans la suite de "World War Z" et Angelina Jolie dans la suite de "Maléfique".

