La boutique de produits dérivés de l'Elysée a déjà récolté 350.000 euros de recettes en trois jours

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Des correspondants et pigistes de RFI en gr�ve pour leur protection sociale

Dès 2025 - Les machines bientôt plus actives que les humains

Liverpool-PSG: Klopp contre Tuchel, la furie et la tactique

MH17: la Russie accuse encore Kiev et dénonce des vidéo «truquées»

Procès Pastor: le fils de la victime et partie civile, Gildo, est arrivé à la cour d’appel d’Aix en Provence

La recette des ventes de ces produits dérivés de l'Elysée va permettre de contirbuer à financer la rénovation du palais présidentiel. Dans le cadre de cette campagne de produits dérivés, un contrat avec la société "Mug in France" a été interrompu après l'appellation abusive de "porcelaine de Limoges" alors qu'elles n'étaient pas originaires de cette commune.

L'article qui s'est retrouvé propulsé en tête des ventes est la montre LIP d'Emmanuel Macron avec un bracelet tricolore. Elle est proposée au tarif de 169 euros. Les stylos Bic 4 couleurs, les mugs Elysée ont également rencontré un franc succès. Ces données et les chiffres ont été dévoilés par la présidence.

