La bouteille de vin la plus chère du monde est une Romanée-Conti à 558.000 dollars

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

La tempête Leslie frappe le Portugal et s'essouffle en atteignant l'Espagne

La tempête Leslie frappe le Portugal et s’essouffle en atteignant l’Espagne

En savoir plus

Ce record écrase l'ancien, qui s’élevait pour une bouteille de 75 centilitres à 233.000 dollars pour un Château Lafite Rothschild de 1869, adjugé lors d'une vente à Hong Kong en 2010. Toutes tailles confondues, l'ancien record datait de 2007 pour un jéroboam (3 litres) de Mouton-Rothschild millésime 1945, vendu à New York pour 310.700 dollars.

Le domaine, situé sur la Côte de Nuits, ne produit aujourd'hui qu'entre 5.000 et 6.000 bouteilles par an sur une parcelle de moins de 2 hectares.

Comment expliquer cette somme ? Cette bouteille est l'une des 600 produites en 1945, juste avant que le domaine de la Romanée-Conti n'arrache ses vignes pour les remplacer par des pieds de vigne plus jeunes.

Si le Romanée-Conti est souvent considéré comme le plus grand vin de Bourgogne, cette somme a pris les observateurs par surprise : la limite haute de l'estimation initialement établie par Sotheby's était de 32.000 dollars, 17 fois moins que le prix final !

C'est un record absolu pour une bouteille de vin : un Romanée-Conti millésime 1945 a été adjugé samedi 558.000 dollars (482.000 euros) lors d'une vente organisée par la maison Sotheby's à New York.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres