Les rappeurs Booba et Kaaris restent en prison après la bagarre à Orly

Les rappeurs Booba et Kaaris restent en prison

Les deux artistes vont donc devoir passer encore une vingtaine de jours en détention jusqu'à leur procès du 6 septembre. Ils risquent jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Reste à savoir si les deux artistes, placés à l'isolement à Fresnes et à Fleury-Mérogis, trouveront l'inspiration pour écrire de nouveaux textes, dans l'optique d'un futur album, d'ici au début du mois prochain.

Kaaris et trois de ses proches vont donc poursuivre leur "séjour" à Fresnes. Booba a décidé de retirer sa demande de remise en liberté. Il conteste en réalité sa détention dans une procédure distincte, qui pourrait d'ailleurs être examinée la semaine prochaine par la cour d'appel de Paris.

Elie Yaffa (Booba) et Okou Armand Gnaouri (Kaaris) ont donc vu leur demande rejetée alors qu'il passaient ce mardi devant le tribunal correctionnel de Créteil, aux côtés des autres prévenus impliqués dans la rixe.

Le tribunal correctionnel de Créteil n'a pas été sensible à leurs arguments et a rejeté ce mardi 14 août la recours de Kaaris. Le chanteur Booba a, de son côté, retiré sa demande dans l'attente d'une autre procédure.

