Bob Marley : des enregistrements inédits retrouvés dans un sous-sol londonien

C'est une découverte surprenante, réalisée dans le sous-sol du Kensal Rise, un hôtel au nord-ouest de Londres. Il y a 40 ans, Bob Marley et les Wailers y séjournaient et c'est ici qu'un ensemble de cassettes, abimées par l'humidité, a été retrouvé. "Un ami faisait un grand ménage dans le bâtiment et est tombé sur ces cassettes des années 1970" explique Joe Gatt, un fan du chanteur au Guardian. "Je ne pouvais pas rester là à laisser ces objets, endommagés ou non, être détruits, alors je lui ai demandé de ne pas s'en débarrasser."

Des enregistrements inédits du roi du reggae qui ont finalement pu être restaurés.

Sur les 13 bobines découvertes, 10 sont désormais écoutables en haute qualité."J'ai senti les poils de mon cou se hérisser. J'ai ressenti de vrais frissons de bonheur" a expliqué le technicien chargé de sa restauration. Parmi ces enregistrements, on retrouve des tubes comme "No woman no cry" ou encore "Exodus", captés lors de tournées européennes dans les années 1970. On ignore encore si ces inédits seront commercialisés.