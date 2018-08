BMW va rappeler 320 000 voitures en Europe pour un risque d'incendie, dont 23 500 en France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

19h35 Décès du comédien et chanteur Etienne Chicot AFP

Mali: la cour constitutionnelle confirme un second tour Keïta-Cissé

Au total, 28 véhicules BMW ont pris feu en 2018 en Corée du Sud dans des conditions suspectes. Le composant mis en cause permet de réduire les émissions de moteurs diesel. Un problème serait intervenu dans le circuit de recyclage des gaz d'échappement. Ce défaut a pu, "dans de rares cas", causer un incendie.

En France, 23 500 véhicules diesel seront rappelés. La Grande-Bretagne (75 000 voitures) et l'Italie (24 700 véhicules) sont également concernées. Ces chiffres ont été communiqués par un porte-parole du groupe.

