Billes Gates présente ses excuses pour un raccourci Windows bien connu

Ça va ne pas changer vos vies d’utilisateurs de PC, mais quand même : Bill Gates himself a fait acte de contrition. Pour le prix des ordinateurs, l’abandon de Windows 95 ? Non, rien de tout cela, mais pour un raccourci clavier que vous connaissez bien et qu’il considère comme une manœuvre bien peu pratique : le fameux "Ctrl+Alt+Suppr", utilisé pour faire redémarrer les ordinateurs sous Windows.

Lors du Bloomberg Global Business Forum à New York, l’homme le plus riche du monde a été interrogé sur cette bizarrerie (les utilisateurs d’Apple n’ont besoin que de presser un bouton) avant de faire son mea culpa.

"Nous aurions pu avoir un seul bouton", a reconnu le multimilliardaire américain. "Mais le gars qui a conçu le clavier IBM n'a pas voulu nous donner ce bouton unique".

Le cofondateur de Windows estime même que c’est la chose qu’il changerait s’il devait faire une mise à jour... de quelques décennies. "Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer des petites choses de votre vie sans mettre les autres en péril", a-t-il lancé. "Mais oui, si je pouvais faire une petite mise à jour, ce serait celle-ci, j'en ferais un seul bouton".