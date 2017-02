Bill Gates, favorable à une taxe sur les robots

Benoit Hamon peut compter sur un soutien de poids. Le candidat socialiste, qui propose de taxer les robots pour financer son revenu universel, pourra désormais citer Bill Gates dans sa bibliographie. Le milliardaire et philanthrope américain s'est ainsi déclaré favorable à une taxe sur les robots, dans une interview pour Quartz. "À l’heure actuelle, si un travailleur humain produit, disons, une richesse de 50 000 dollars dans une usine, ce revenu est taxé. Si une machine vient et fait la même chose, on pourrait penser que nous imposerions le robot à un niveau similaire" explique-t-il.

Selon lui, cela permettrait à chacun de "profiter de la libération de la main-d’œuvre pour pouvoir faire un meilleur travail en direction des personnes âgées, avoir des classes d’élèves moins nombreuses, aider les enfants ayant des besoins particuliers." Toutes ces choses comme "l’empathie et la compréhension" ne peuvent pas être imitées par des machines souligne-t-il.

Les entreprises joueront-elles le jeu ? "Je ne pense pas que les compagnies de robotique vont être scandalisées à l’idée d’une taxe" estime le fondateur de Microsoft. La thématique a d'ailleurs été évoquée au parlement européen l'année dernière.