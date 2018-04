Bientôt une BD sur Brigitte Macron

Auteur de "Lapins et merveilles. 18 mois ferme avec Alain Juppé" et "Divine comédie. Les politiques comme vous ne les avez jamais vus", la romancière Gaël Tchakaloff a un nouveau projet : raconter 24 heures de Brigitte Macron à l'Elysée, rapporte Le Parisien ce 26 avril. Ce récit prendra forme d'une bande dessinée et devrait paraitre dans les librairies fin 2018, début 2019, précise le quotidien.

Sur RTL, Brigitte Macron avait récemment déclaré ne pas se sentir "première dame. "Vous avez cette responsabilité qui vous tombe dessus de représenter les Françaises et les Français. Sinon, je vis une vie normale. Je rencontre des gens. Je n'ai pas changé ni dans ma tête ni dans ma manière de vivre", avait-elle indiqué. "Ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a jamais de temps off. Où que vous soyez il y a toujours quelqu'un pour vous prendre en photo. Il n'y a jamais de moment où vous pouvez être totalement tranquille.

Ça, c'est le côté le plus pesant", avait-elle ajouté.