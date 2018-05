Bertrand Cantat : Annulation des concerts de l'ancien leader de Noir Désir à l'Olympia les 29 et 30 mai par crainte de "troubles à l'ordre public"

Les concerts de Bertrand Cantat du 29 et du 30 mai prochain, prévus dans la salle mythique de l'Olympia, ont été annulés ce mercredi 02 mai 2018. Cette décision est justifiée par une crainte de "troubles à l'ordre public". Le premier concert de l'Olympia affichait complet dès le mois de mars.

La tournée de l'ancien leader du groupe de rock français, Noir Désir, a été perturbée et menacée à de nombreuses reprises ces derniers mois, notamment lors de concerts à Grenoble en mars 2018.

Dans le cadre des récents mouvements féministes, à la suite de l'affaire Me Too et Balance ton porc, une partie du public français ne pardonne pas l'acte de violence de Bertrand Cantat à l'encontre de la comédienne Marie Trintignant. Lors d'une dispute dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, au cœur de leur hôtel à Vilnius en Lituanie, Bertrand Cantat a assené des coups d'une rare violence à l'actrice révélée dans Série noire d'Alain Corneau, aux côtés de Patrick Dewaere. Marie Trintignant a été rapatriée en France dans un état de mort cérébrale le 31 juillet 2003.

L'actrice est morte à Neuilly-sur-Seine le 1er août 2003.

Bertrand Cantat a été condamné à huit de réclusion pour ce crime. Il a bénéficié d'une liberté conditionnelle en 2007, avant d'être définitivement libéré en 2011. Son ex compagne Krisztina Rady s'est suicidée en janvier 2010. De forts soupçons de violences conjugales ont pesé sur ce nouveau terrible drame dans la vie du chanteur.

L'artiste Bertrand Cantat avait déjà renoncé à se produire dans différents festivals dans le cadre de la programmation de sa tournée lors de l'été 2018. L'ancien leader de Détroit a subi les pressions de nombreuses personnalités médiatiques (Samuel Benchetrit, Nagui, Olivier Marchal) et d'associations féministes dans le cadre de sa nouvelle tournée. Le chanteur estime avoir le "droit à la réinsertion".