Berlinale 2017 : un palmarès surprise, l'Ours d'or pour le film hongrois "On Body and Soul"

Premier des grands festivals de l’année, la Berlinale s'est tenue ce samedi. Le jury était présidé par le cinéaste néerlandais Paul Verhoeven (célèbre notamment pour "Basic Instant") et a choisi de récompenser "On body and soul" de la Hongroise Ildiko Enyedi. Cette histoire d’amour poétique dans un abattoir était loin d'être favorite, mais s'est imposée face à un film du favori finlandais Aki Kaurismäki.

Pour expliquer le choix d'"On Body and Soul", Paul Verhoeven a déclaré que "le jury est tombé amoureux de ce film, non seulement grâce à ses qualités mais aussi car il nous rappelle un mot que nous utilisons parfois trop facilement : la compassion". Ce film conte onte l’histoire d’amour entre deux personnages ternes et solitaires : le gérant d’un abattoir et la nouvelle contrôleuse de qualité des viandes qu’on vient de lui mettre dans les pattes. "Nous voulions un film simple, clair comme de l’eau de roche et nous ne savions pas si le public allait nous suivre car il se voit uniquement avec un cœur empreint de générosité", a déclaré Ildiko Enyedi.

en recevant l’Ours d’or.

Le palmarès de la 67e Berlinale :

Ours d’or du Meilleur film : On Body and Soul de Ildiko Enyedi

Ours d’argent - Grand Prix du Jury : Félicité d’Alain Gomis

Ours d’argent du Meilleur réalisateur : Aki Kaurismaki pour L’Autre côté de l’espoir

Ours d’argent du Meilleur acteur : Georg Friedrich pour Helle Nächte

Ours d’argent de la Meilleure actrice : Kim Min-Hee pour On the Beach at Night Alone

Ours d’argent du Meilleur scénario : Una Mujer Fantastica de Sebastian Lelio

Ours d’argent - Prix Alfred Bauer : Pokot d’Agnieszka Holland

Ours d’argent de la Meilleure contribution technique : Ana, mon amour pour le montage de Dana Bunescu

Prix du Meilleur premier film : Estiu 1993 de Carla Simon Pipo

Ours d’or du Meilleur court-métrage : Cidade Pequena de Diogo Costa Amarante

Ours d’argent - Grand Prix du Jury du Meilleur court métrage : Ensueno en la pradera de Esteban Arrangoiz

Prix du Meilleur documentaire : Istiyad Ashbah de Raed Andoni