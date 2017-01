"La Belle et la Bête" : Disney dévoile une ultime bande-annonce

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Leïla Slimani, auteure francophone la plus lue en 2016

20h05 Les drones tueurs de l'EI de plus en plus efficaces, selon un rapport (AFP)

Leïla Slimani, auteure francophone la plus lue en 2016

Marine Le Pen n’entend pas rembourser les 300.000 euros demandés par le Parlement européen, et risque la division par 2 de son salaire

Victoire de Shiffrin et Strasser

En savoir plus

Le film, avec l'actrice Emma Watson en tête d'affiche, mettra en scène les mêmes personnages que ceux ayant fait le succès du film d'animation tels que Lumière et Big Ben, Mme Samovar et son fils Zip, la petite tasse ébréchée.

Moins de deux mois avant la sortie du film en salles, prévue le 22 mars 2017, Disney a dévoilé mardi 30 janvier une deuxième et dernière bande-annonce de "La Belle et la Bête", qui présente semble une certaine fidélité au célèbre dessin animé de 1991.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres