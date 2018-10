Belgique : un mécanicien tire par mégarde au canon sur un F16, qui explose (et en endommage un troisième)

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Agressions sexuelles: le pape reçoit Piñera et défroque deux évêques chiliens

Le plus grave accident depuis... Neuf alpinistes d'une expédition sud-coréenne victimes d'une tempête au Népal

Le parquet fédéral a été saisi, comme le veut la procédure en cas d'incident impliquant un avion militaire. L’avion sur lequel travaillait un technicien de maintenance et d’où est parti le tir destructeur aurait dû être désarmé; ce n’était pas le cas, souligne La Nouvelle Gazette.

Un technicien a été légèrement blessé et souffre d'acouphènes.

L'un des deux, qui était prêt à décoller avec son plein de kérosène, a pris feu et été entièrement détruit. Cela a provoqué des dégâts sur un autre appareil.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres