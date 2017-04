BD : un dessin de Tintin vendu 753.000 euros

Presqu'un nouveau record pour Tintin. Une illustration tirée de l'album "Tintin en Amérique" a été vendue 753.000 euros, frais inclus, samedi à Paris par Artcurial. En 2015, une autre planche avait été vendue au prix record de 770 600 euros.

L'illustration vendue ce samedi fait 21 x 15 cm et a été réalisée à l'encre de Chine par Hergé. Elle est accompagné de sa mise en couleurs sur calque et est un des quatre hors-texte en couleurs de l'édition en noir et blanc de 1937.

Elle représente Tintin, revolver dans la main droite, debout sur le marchepied d'un taxi lancé à pleine vitesse, dans une rue de Chicago à la poursuite de malfaiteurs.

Le dessin était estimé entre 600 000 et 700 000 euros. Son prix presque record "prouve la stabilité du marché d'Hergé, les collectionneurs sont toujours intéressés par les très belles pièces, ce qui était le cas. Ce hors-texte avec sa mise en couleurs a vraiment la qualité d'une pièce de musée", a indiqué à Eric Leroy, expert Bandes dessinées d'Artcurial.

Les "hors-texte" sont de grands dessins en couleurs, sans bulle de texte, inséré dans les albums en noir et blanc de Tintin pour les égayer. Aux nombres de 4 par albums, ils étaient présents dans seulement huit albums, de «Tintin au Congo» (1931) au «Crabe aux pinces d'or» (1941). Les hors-texte d'Hergé sont très rares sur le marché.