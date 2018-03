Des bars belges inventent des systèmes originaux pour faire face aux vols de verres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

De son côté, au Dulle Griet, à Gand, Alex Devriendt a opté pour une méthode encore plus intéressante. Dans son bar, qui propose de déguster plus de 500 variétés de bières, chaque client doit remettre l'une de ses chaussures lorsqu'il passe sa première commande. "Nous les mettons dans un panier que nous tirons ensuite contre le plafond. Le panier est maintenant devenu une attraction mais pour nous, cela reste une garantie", a indiqué au quotidien belge Nieuwsblad Alex Devriendt. Si le client rend son verre à la fin de son passage dans l'établissement, il récupère sa chaussure.

Selon The Guardian, plusieurs dizaines de milliers de verres à bière seraient en effet volés dans des bars belges chaque année. Les propriétaires des bars n'en peuvent plus. Ils ont décidé d'agir en mettant en place des systèmes originaux mais très efficaces.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres