Barcelone : la Sagrada Familia va enfin obtenir son permis de construire

Il n'est jamais trop tard pour faire les choses dans les règles. La preuve à Barcelone, où la Sagrada Familia va enfin obtenir un permis de construire, après un accord conclu jeudi entre la municipalité et les responsables de la basilique, dont les travaux ont débuté il y a 136 ans.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le chef-d’œuvre jamais achevé de l’architecte Antoni Gaudí était dans l’illégalité depuis son premier coup de pioche, en 1882. La raison est simple : à l’époque, le site retenu ne se trouvait pas dans l’agglomération de Barcelone.

L'accord signé après trois ans de négociation prévoit que les responsables de la basilique verseront sur dix ans à la ville 36 millions d'euros afin de moderniser les aménagements et améliorer les transports en commun autour de l'édifice religieux, l'un des monuments les plus visités d'Espagne avec pas moins de 4,5 millions de visiteurs par an et plus de 110 millions d’euros de recettes. Sans permis officiel, le site n'avait jusqu'à aujourd'hui versé aucune taxe à la municipalité.

Les responsables de la basilique espèrent terminer les travaux en 2026, pour le centenaire de la mort de Gaudi.