Barbra Streisand a cloné sa chienne – deux fois

En 1996 naissait Dolly, premier être vivant à être cloné. Depuis cette époque, les expériences se sont multipliées et les stars peuvent même cloner leurs animaux de compagnie.

Barbra Streisand est la dernière en date à avoir décidé de ne pas se séparer de l'enveloppe charnelle de son canidé préféré, une chienne Coton de Tuléar nommée "Samantha". Juste avant sa mort, Streisand a fait prélever des cellules dans la bouche et l'estomac de sa compagne à quatre pattes.

Puis par une manipulation génétique sont nés les deux clones, "Miss Violet" et "Miss Scarlet". Mais la chanteuse insiste : les chiots sont différents de leur clone original. Et elle dit attendre pour voir s'ils auront les yeux bruns et sérieux de son ancienne compagne.

Barbra Streisand n'est pas la première à avoir cloné son animal de compagnie. Diane Von Furstenberg ont cloné leur Jack Russell terrier, en 2016 pour la somme de 100.000 dollars.