Barbara Bush a eu un échange épistolaire avec Marge Simpson !

Selon des informations du Hollywood Reporter, Barbara Bush avait indiqué que les Simpsons "était la chose la plus idiote que j’ai jamais vu". Lorsque l’équipe de la série télévisée culte a appris que Barbara Bush n’aimait pas le programme phare de la FOX, la Première dame a reçu une lettre de Marge Simpson. Barbara Bush avait répondu en envoyant ses plus plates excuses. La fausse lettre de Marge Simpson, rédigée par les équipes des Simpson, date du 28 septembre 1990.

"Chère Première dame, j’ai récemment lu votre critique à l’égard de ma famille. J’ai été profondément meurtrie."

Marge évoquait également dans le courrier le sort de ses enfants et le fait qu’il ne fallait pas dire du mal des autres, tout en précisant que la stupidité était relative, surtout en politique.

La Première dame Barbara Bush a été très touchée par ce geste et cette lettre malgré le statut fictif de Marge.

Les deux femmes partagent en réalité tant de choses en commun, comme les valeurs familiales ou leur loyauté envers leurs époux. Dans sa lettre de réponse, Barbara Bush évoque le fait qu’elle contemple une tasse représentant la famille Simpson avec les personnages de Marge, Homer, Lisa, Bart et Maggie.

"C’est une magnifique scène de famille. Vous montrez clairement un bon exemple pour le reste de la nation. Veuillez pardonner mon indiscrétion."

Barbara Bush est apparrue à deux reprises dans la série animée les Simpson. La First Lady a été croquée par le crayon de Matt Groening dans le cadre du 2e épisode de la saison 3 (Mr. Lisa Goes to Washington) et dans le 13e épisode de la saison 7 (Two Bad Neigbors).

https://twitter.com/AlJean/status/986410460617453568 Barbara Bush est morte cette semaine à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse du 41e président des Etats-Unis et mère du 43e président américain. Barbara Bush sera inhumée samedi à College Station, au Texas, après une cérémonie à Houston. Son état de santé s'était brutalement dégradé ces derniers jours. Elle ne suivait plus aucun traitement. Elle était prise en charge à son domicile, où elle était entourée de ses proches selon un porte-parole de la famille.

Après une cérémonie à l'église Saint-Martin de Houston, Barbara Bush sera inhumée dans le parc de la bibliothèque qui porte le nom de son mari, à l'université A&M du Texas. Elle reposera aux côtés de sa fille Robin, emportée à trois ans par une leucémie. Melania Trump assistera à la cérémonie.

Dans l'histoire des Etats-Unis, Barbara Bush occupe une place unique, puisqu'elle est la seule femme à avoir vu son mari puis un de ses fils investis à la présidence. Abigail Adams, First lady de 1797 à 1801 sous le mandat de son mari John Adams, 2e président des Etats-Unis, est morte avant que son fils John Quincy Adams ne soit élu en 1824.