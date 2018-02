Un bar de pâtes à tartiner se fait cambrioler à Lyon

Le Sweet Pot, seul bar de pâtes à tartiner de Lyon s'est fait cambrioler dans la nuit de lundi à mardi selon des informations du journal 20 minutes, le tout seulement un mois et demi après son ouverture.

Les voleurs auraient embarqué un IPad qui servait de caisse enregistreuse, du matériel audio et de l'argent liquide. Mais ce n'est pas tout, les malfaiteurs, qui devaient avoir un petit creux, ont quand même pris le temps de faire une pause dans le cambriolage pour entamer un des 80 pots de pâtes à tartiner exposés dans les rayons. Visiblement séduits, les auteurs du délit en ont profité pour embarquer deux pots, l'un au goût de chocolat noir et l'autre au goût de caramel au beurre salé. La gérante des lieux a précisé au journal 20 minutes qu'il y en aurait là pour un préjudice de 9€40 mais qu'ils ont "préféré prendre cet événement avec philosophie même si on se serait bien passé de tous ces problèmes".

L'enquête, de son côté, n'a toujours pas permis d'identifier les auteurs du méfait