Ayant "assez d'argent pour pouvoir nourrir toute la Serbie", Djokovic ouvre un resto gratuit pour les SDF

A l'heure où certaines célébrités se contentent de déménager à l'étranger pour payer moins d'impôts, le champion de tennis Novak Djokonic a décidé de mettre son succès au service d'une bonne cause.

Déjà propriétaire de deux restaurants, à Belgrade et Monaco, il a annoncé via un communiqué qu'il allait ouvrir une troisième enseigne. Celle-ci sera particulière : les repas y seront gratuits pour les sans-abris et les personnes dans le besoin.

"L’argent n’est pas un problème pour moi. J’ai gagné assez d’argent pour pouvoir nourrir toute la Serbie. Je pense qu’ils (les Serbes) le méritent après tout le soutien qu’ils m’ont apporté", ajoute-t-il dans ce communiqué.

Il explique son choix d'un restaurant : "L’alimentation est le combustible auquel j’attribue toute ma réussite.

De toutes les choses que j’ai expérimentées dans ma vie de sportif, une alimentation saine est ce qui m’a le plus changé."