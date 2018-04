Avec François Hollande, le JT de France 2... subit une chute d'audience

Un JT de milieu de semaine, un ancien chef de l'Etat en invité exceptionnel, la promesse de déclarations plus ou moins assassines envers l'actuel locataire de l'Elysée… agitez le tout et vous obtenez un carton d'audimat. Non? Ah bon.

Ce mardi soir, François Hollande était l'invité exceptionnel du journal télévisé d'Anne-Sophie Lapix. L'ex-président de la République venait notamment faire la promotion de son livre "Les leçons du pouvoir" (aux éditions Stock), défendre le bilan de son quinquennat, évoquer l'actualité internationale, répondre à des questions sur Emmanuel Macron… Bref, un programme chargé.

Mais à en juger par les chiffres, l'audience n'a clairement pas été au rendez-vous. France 2 a en effet réuni moins de cinq millions de téléspectateurs (4.930.000) et 20,9 % de part de marché. Pis, le deuxième président socialiste de la Ve République a agir comme un "repoussoir" pour les Français : la courbe d'audience révèle que de nombreux téléspectateurs sont partis au moment de l'interview, affaiblissant ainsi la moyenne du JT.