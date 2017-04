"Avatar" : James Cameron annonce les dates des sorties des quatre suites du plus gros succès du cinéma

C'est bientôt le retour du plus gros succès du cinéma. "Avatar", film d'aventures écologique sorti en 2009, verra prochainement son histoire se développer. A l'occasion de la journée mondiale de la Terre", le réalisateur James Cameron, a dévoilé les dates de sortie des quatre suites de on œuvre. A vos agendas : "Avatar 2" sera visible le 18 décembre 2020, "Avatar 3" sortira l'année suivante le 17 décembre 2021. Rendez-vous ensuite le 20 Décembre 2024 et le 19 Décembre 2025.

Le dernier volet sortira donc 16 ans après le premier film. Il faut dire que le chantier est colossal, la saga étant riche en effets spéciaux spectaculaires. "Je suis heureux de travailler avec la meilleure équipe qui soit !" s'est réjoui James Cameron.

"Alors que nous commençons la production des films, Avatar s'envole pour quatre suites".

Les suites d'"Avatar", qui reste à ce jour, le plus gros succès commercial au box-office mondial, cumulant 2.788 millions de dollars, ont été maintes et maintes fois repoussées. Le tournage devrait débuter cet été.

A LIRE AUSSI : Avatar : 4 suites annoncées par James Cameron !