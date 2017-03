L'autodestruction de votre smartphone pourrait être bientôt disponible en option

C'est une curieuse avancée technologique que propose une équipe de chercheurs de l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah, en Arabie Saoudite. Les scientifiques ont mis au point un procédé capable de détruire à distance, et en quelques secondes, la puce électronique d'un smartphone ou d'un ordinateur. Ce mécanisme permettrait donc de rendre l'appareil inopérant en cas de vol ou d'accès non autorisé. Des paramètres peuvent également être réglés pour enclencher la destruction si l'appareil concerné quitte une zone géographique définie.

Le site Futura Sciences explique que le processus repose sur une feuille en polymère dont la taille peut être multipliée par sept si elle est chauffée à plus de 80°C. "Lorsque la température est dépassée, les microsphères renfermant un hydrocarbure présentes dans le polymère passent de l’état liquide à l’état gazeux" dévoile le site. La feuille gonfle alors jusqu’à la destruction du processeur concerné.

Et il se pourrait bien que cette avancée soit mise en circulation assez rapidement. L'intégration dans un appareil serait simple et ne coûterait "que" 15 dollars. Elle pourrait par ailleurs faire sur des appareils déjà en vente. Les clients potentiels de cette application seraient surtout les agences gouvernementales (forces de l'ordre, services secrets) ainsi que de grandes multinationales...avant peut-être les simples particuliers.