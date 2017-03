L'auteur-réalisateur Jean-Christophe Averty est décédé

L'homme de radio et de télévision Jean-Christophe Averty est décédé samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Il avait débuté à la télévision française en 1952 et avait, au long de sa carrière, créé plus de cinq cents émissions pour la télévision et la radio, abordant toutes les disciplines (fiction, reportage, théâtre, variétés, jazz). Il avait reçu un grand nombre de prix (dont un Emmy Award aux États-Unis).

Précurseur du clip, Jean-Christophe Averty a révolutionné le petit écran dans les années 60 et 70 grâce à des techniques avancées comme l'incrustation de personnages filmés sur fond bleu avec un décor dessiné. Il a ainsi mis en images, avec son style singulier, les plus grands chanteurs francophones dont Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Julien Clerc, Dalida, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, France Gall, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Gérard Manset, Guy Marchand, Yves Montand, Tino Rossi, Jean Sablon, Sylvie Vartan, etc.

On lui doit par exemple la mise en images de l'Histoire de Melody Nelson, en 1971.

Serge Gainsbourg - Histoire De Melody Nelson... par JustVisitingThisPlanet

A la radio, il a animé durant près de trente ans sur France Inter, puis France Culture l'émission Les Cinglés du music-hall, consacrée au patrimoine de la chanson française.